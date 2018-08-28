Украинка Свитолина отказалась общаться с российским журналистом на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась давать интервью российскому журналисту на US Open. 23-летняя спортсменка обыграла американку Сачию Векире в первом круге этого турнира - 6:3, 1:6, 6:1.

- Извините, я не могу, - сказала Свитолина в ответ на просьбу дать флэш-интервью после победы. При этом в январе 2018 года спортсменка ответила на вопросы российского журналиста на турнире Australian Open.