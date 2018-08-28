Украинка Свитолина отказалась общаться с российским журналистом на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась давать интервью российскому журналисту на US Open. 23-летняя спортсменка обыграла американку Сачию Векире в первом круге этого турнира - 6:3, 1:6, 6:1.
- Извините, я не могу, - сказала Свитолина в ответ на просьбу дать флэш-интервью после победы. При этом в январе 2018 года спортсменка ответила на вопросы российского журналиста на турнире Australian Open.
Elina Svitolina refused to speak with Eurosport Russia on court after @usopen R1 win.– Maxim Yanchevsky (@mak_astr) 28 августа 2018 г.
She said "Sorry, I can't" (on Russian) just on the way off the court.
In January 2018 it was ok. https://t.co/Nkvxi1LGCh#itsapity
Свитолина во втором круге US Open встретится с немкой Татьяной Марией.
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