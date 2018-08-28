19:03 | Теннис — WTA

Украинка Свитолина отказалась общаться с российским журналистом на US Open

Элина СВИТОЛИНА на US Open. Фото USA TODAY Sports
Элина СВИТОЛИНА на US Open. Фото USA TODAY Sports

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась давать интервью российскому журналисту на US Open. 23-летняя спортсменка обыграла американку Сачию Векире в первом круге этого турнира - 6:3, 1:6, 6:1.

- Извините, я не могу, - сказала Свитолина в ответ на просьбу дать флэш-интервью после победы. При этом в январе 2018 года спортсменка ответила на вопросы российского журналиста на турнире Australian Open.

Свитолина во втором круге US Open встретится с немкой Татьяной Марией.

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