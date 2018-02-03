Украинка Козлова впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Украинка Катерина Козлова вышла в финал турнира в Тайбэе. Со счетом 7:5, 6:4 она за 1 час и 22 минуты победила немку Сабину Лисицки. Отметим, что немка в обоих сетах вела с брейком – 3:1 в первом и 4:2 во втором.

Козлова выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти. Украинская спортсменка впервые вышла в финал WTA в своей карьере. В решающем матче она встретится с китаянкой Ван Цян или венгеркой Тимеа Бабош.

Тайбэй (Тайвань)

Турнир WTA Taiwan Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Катерина Козлова (Украина) - Сабина Лисицки (Германия) - 7:5, 6:4