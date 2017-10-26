Уильямс обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Американская теннисистка Винус Уильямс в матче Итогового турнира WTA обыграла испанку Гарбинье Мугурусу - 7:5, 6:4. Матч продлился 1 час 43 минуты.
Таким образом, борьба в Белой группе завершена. Первое место заняла Каролина Плишкова, второе - Уильямс. Эти теннисистки продолжат борьбу за трофей. Их соперницы станут известны в пятницу.
Третьей в группе стала Мугуруса, четвертой - Елена Остапенко. Эти спортсменки покидают турнир.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Уильямс В. (США, 5) - Мугуруса (Испания, 2) - 7:5, 6:4
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armi
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16:59
diskmen
У Бней Иегуда все гениальные,кроме русских.
16:54
oleg.bob
Гарби, ты с ума сошла!
16:52
rusfed 2.0
альфа-самец уже в Австралии обещала стартовать )
16:51
from siberia with love
скоро вернется качок транс и наведет порядок))))
16:42
Бней Иегуда
Гениальная Винус!) Спасибо за фанатстический теннис!)) Гарбин сезон тоже в актив идёт.)
16:30