16:23 | Теннис — WTA

Уильямс обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

6

Американская теннисистка Винус Уильямс в матче Итогового турнира WTA обыграла испанку Гарбинье Мугурусу 7:5, 6:4. Матч продлился 1 час 43 минуты.

Таким образом, борьба в Белой группе завершена. Первое место заняла Каролина Плишкова, второе - Уильямс. Эти теннисистки продолжат борьбу за трофей. Их соперницы станут известны в пятницу.

Третьей в группе стала Мугуруса, четвертой - Елена Остапенко. Эти спортсменки покидают турнир.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Белая группа 

Уильямс В. (США, 5) - Мугуруса (Испания, 2) - 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

armi

Дорогие РЕДАКТОРЫ! Когда пишете о "братьях" , то ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ИМЯ - луна или венера. А то ведь можно всяко подумать.

16:59

diskmen

У Бней Иегуда все гениальные,кроме русских.

16:54

oleg.bob

Гарби, ты с ума сошла!

16:52

rusfed 2.0

альфа-самец уже в Австралии обещала стартовать )

16:51

from siberia with love

скоро вернется качок транс и наведет порядок))))

16:42

Бней Иегуда

Гениальная Винус!) Спасибо за фанатстический теннис!)) Гарбин сезон тоже в актив идёт.)

16:30