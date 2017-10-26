Уильямс обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Американская теннисистка Винус Уильямс в матче Итогового турнира WTA обыграла испанку Гарбинье Мугурусу - 7:5, 6:4. Матч продлился 1 час 43 минуты.

Таким образом, борьба в Белой группе завершена. Первое место заняла Каролина Плишкова, второе - Уильямс. Эти теннисистки продолжат борьбу за трофей. Их соперницы станут известны в пятницу.

Третьей в группе стала Мугуруса, четвертой - Елена Остапенко. Эти спортсменки покидают турнир.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Уильямс В. (США, 5) - Мугуруса (Испания, 2) - 7:5, 6:4