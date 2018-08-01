Уильямс - о самом крупном поражении в карьере: "Мне некогда париться по этому поводу"

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение от британки Йоханны Конты (1:6, 0:6) в первом круге турнира WTA в Сан-Хосе, ставшее самым крупным для 36-летней спортсменки.

- В моей голове сейчас столько мыслей, что мне некогда париться по поводу поражения. Тем более, моя игра была вовсе не идеальной, - сказала Уильямс на пресс-конференции. – Но я боролась, а не просто отдала матч.

Стараюсь искать во всем позитив, например, мне понравилось движение на корте, я значительно прибавила в этом. Иоханна играла хорошо во втором сете, - отметила звезда американского тенниса.

Я действовала неважно в первом, что позволило ей прибавить в уверенности и просто "уйти в отрыв". Конта сыграла значительно лучше, чем 18 месяцев назад.