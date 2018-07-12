"Уильямс играет, как в лучшие годы". Эксперт - о выходе американки в финал Уимблдона

Победительница трех турниров WTA Елена Брюховец считает, что американка Серена Уильямс, вышедшая в финал Уимблдона после победы над Юлией Гергес (6:2, 6:4), близка к своим оптимальным кондициям.

– Серена в отличие от предыдущего матча вышла на корт очень спокойная, видно было, что сегодня все должно было пройти без приключений, - сказала Брюховец. - Можно утверждать, что сейчас ее общее психоэмоциональное состояние такое же, как в лучшие годы. Она спокойная, уверенная в себе, даже если ошибается - не придает этому значения. Поэтому, на мой взгляд, шансов у Гергес было очень мало. Серена отодвинула ее к задней линии и не дала ни зайти в корт, ни играть более активно. Ну и как обычно, когда Серена хорошо подает, то шансов у соперниц очень-очень мало.

– Как думаете, с чем связан такой резкий рост результата по сравнению с "Ролан Гаррос"?

– На тот момент был большой промежуток, когда Серена не выступала. Во-вторых, Уильямс всегда предпочитала играть на траве, и не зря она выиграла столько титулов. И, безусловно, трава дает ей очень большое преимущество в подаче, что придает ей дополнительную уверенность. Поэтому когда Серена играет на Уимблдоне, в какой бы она форме не была – она очень опасна именно потому, что у нее одна из лучших подач. Так что ее выход в финал - не сенсация. (Петр ГРИГОРЕНКО)