Убийца сводной сестры Серены и Винус Уильямс вышел на свободу

Вышел на свободу человек, который убил Йетунде Прайс - сводную сестру Серены и Винус Уильямс. Об этом сообщает TMZ.

Роберт Максфилд был осужден за убийство женщины в 2003 году. Он застрелил ее, когда та находилась в автомобиле в Комптоне (штат Калифорния, США). 31-летняя Прайс скончалась в госпитале от огнестрельных ранений в верхнюю часть туловища. У нее было трое детей.

Мужчина был приговорен к 15 годам лишения свободы, но в итоге вышел на три года раньше за хорошее поведение. Серена и Винус имели хорошие отношения со сводной сестрой. До своей трагической гибели она была их ассистентом. Теннисистки в память о сестре открыли в Комптоне информационный центр ее имени, который помогает пострадавшим от насилия.