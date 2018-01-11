У Серены Уильямс были осложнения после родов

Американская теннисистка Серена Уильямс испытывала осложнения после родов, сообщает Vogue.
36-летней теннисистке пришлось делать кесарево сечение, поскольку у дочки при схватках снизился пульс. После операции в легких Уильямс (обследование состоялось при ее активном участии с учетом проблем в прошлом) обнаружили тромбы, затруднявшие дыхание. Ей дали препараты по разжижению крови.
Из-за тромбов теннисистка начала сильно кашлять, шрам от кесарева сечения разошелся, а из-за разжижиющих кровь препаратов началось обильное кровотечение. Чтобы справиться с проблемами, спортсменке сделали операцию, после чего она почти полтора месяца потратила на восстановление.
Дочка Алексис Олимпия родилась у Серены Уильямс и ее супруга бизнесмена Алексиса Оганяна 1 сентября. В ноябре теннисистка вернулась к тренировкам, но решила не выступать на Australian Open из-за проблем с формой.
Нефилим
При таком варианте кровотечения ей скорее всего матку вырезали при повторной операции, чисто чтобы жизнь спасти. Все хвалят западную медицину, а от тромбов её спасти не смогли. А ведь это предотвращается....
01:08
spetrov
Хорошо, что все хорошо закончилось. Но и сообщать обо всех этих подробностях в новостях на спортивном сайте странно.
01:08
Bossonn
Здоровья ей. Не чему тут радоваться.
00:44
Thomas_Boy_
Пилюльки сказываются.
00:33
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато теперь этому стероидному бройлеру к тем 5-ти ТИ, что были, еще 5-6 добавят.
00:00
За Россию без допинга!
мама чуть новорожденную дочку не потеряла. Что духовная нация пишет в комментах? "Гыгы, мужык родил". Милосердие прям по заповедям Иисуса.
23:56 11 января
rusfed 2.0
Ничего не понимаю. Она же совсем недавно, в конце декабря, против Остапенко в Абу-Даби играла. И собиралась в Австралии играть. А все эти осложнения гораздо раньше должны были произойти. Кто врет?
23:55 11 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну дык тяжело мужику рожать-то.
23:53 11 января