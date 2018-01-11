У Серены Уильямс были осложнения после родов

Американская теннисистка Серена Уильямс испытывала осложнения после родов, сообщает Vogue.

36-летней теннисистке пришлось делать кесарево сечение, поскольку у дочки при схватках снизился пульс. После операции в легких Уильямс (обследование состоялось при ее активном участии с учетом проблем в прошлом) обнаружили тромбы, затруднявшие дыхание. Ей дали препараты по разжижению крови.

Из-за тромбов теннисистка начала сильно кашлять, шрам от кесарева сечения разошелся, а из-за разжижиющих кровь препаратов началось обильное кровотечение. Чтобы справиться с проблемами, спортсменке сделали операцию, после чего она почти полтора месяца потратила на восстановление.

Дочка Алексис Олимпия родилась у Серены Уильямс и ее супруга бизнесмена Алексиса Оганяна 1 сентября. В ноябре теннисистка вернулась к тренировкам, но решила не выступать на Australian Open из-за проблем с формой.