23:45 11 января | Теннис — WTA

У Серены Уильямс были осложнения после родов

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Американская теннисистка Серена Уильямс испытывала осложнения после родов, сообщает Vogue.

36-летней теннисистке пришлось делать кесарево сечение, поскольку у дочки при схватках снизился пульс. После операции в легких Уильямс (обследование состоялось при ее активном участии с учетом проблем в прошлом) обнаружили тромбы, затруднявшие дыхание. Ей дали препараты по разжижению крови. 

Из-за тромбов теннисистка начала сильно кашлять, шрам от кесарева сечения разошелся, а из-за разжижиющих кровь препаратов началось обильное кровотечение. Чтобы справиться с проблемами, спортсменке сделали операцию, после чего она почти полтора месяца потратила на восстановление.

Дочка Алексис Олимпия родилась у Серены Уильямс и ее супруга бизнесмена Алексиса Оганяна 1 сентября. В ноябре теннисистка вернулась к тренировкам, но решила не выступать на Australian Open из-за проблем с формой.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Нефилим

При таком варианте кровотечения ей скорее всего матку вырезали при повторной операции, чисто чтобы жизнь спасти. Все хвалят западную медицину, а от тромбов её спасти не смогли. А ведь это предотвращается....

01:08

spetrov

Хорошо, что все хорошо закончилось. Но и сообщать обо всех этих подробностях в новостях на спортивном сайте странно.

01:08

Bossonn

Здоровья ей. Не чему тут радоваться.

00:44

Thomas_Boy_

Пилюльки сказываются.

00:33

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Зато теперь этому стероидному бройлеру к тем 5-ти ТИ, что были, еще 5-6 добавят.

00:00

За Россию без допинга!

мама чуть новорожденную дочку не потеряла. Что духовная нация пишет в комментах? "Гыгы, мужык родил". Милосердие прям по заповедям Иисуса.

23:56 11 января

rusfed 2.0

Ничего не понимаю. Она же совсем недавно, в конце декабря, против Остапенко в Абу-Даби играла. И собиралась в Австралии играть. А все эти осложнения гораздо раньше должны были произойти. Кто врет?

23:55 11 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну дык тяжело мужику рожать-то.

23:53 11 января