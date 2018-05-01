Третья ракетка турнира в Праге Касаткина проиграла в первом круге

Россиянка Дарья Касаткина не вышла во второй круг турнира в Праге. В матче первого круга она уступила Ясмин Паоли.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ясмин Паолини (Италия, LL) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 3, WC) - 7:6 (8:6), 6:3
Кристина Плишкова (Чехия) - Александра Соснович (Белоруссия, 9) - 7:6 (7:5), 6:3
Дениса Аллертова (Чехия) - Патти Шнидер (Швейцария, Q) - 6:4, 6:4
Елена Русе (Румыния, Q) - Бернарда Пера (США) - 2:6, 6:1, 7:5
Камила Джорджи (Италия) - Барбора Стрыцова (Чехия, 5) - 6:0, 2:6, 6:2
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shpasic
турнир для лузеров с призовым фондом в 200 тысяч?)) конечно, он почти такой же престижный как БШ))
20:43
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Ну да, ну да.... На колу мочало---начинай сначала!!!! Местные инетовские ура--поцтреоты уже рассказывали, как прокладочница ""забрала чек и поехала в Штутгарт на ДЕНЕЖНЫЙ турнир"".... Как ЕЁ ТАМ изнахратили, теперь знает весь мир!!!!
20:40
Я из Волгограда
Вот поэтому его получила молодая звезда тенниса Дарья Касаткина а не псевдотеннисный иксперд ЧМОка-ноунейм.
20:39
За Арсеналий с децтва!))
Чек от оргов получают звёзды тенниса, но никак не ноунеймы.))
20:36
Я из Волгограда
ЧМОка, да там не только Паолини попала в основную сетку как лаки лузер. А о чём это говорит? О том,что теннисистки массово снимаются с этого турнира. Через неделю стартует крупный турнир в Мадриде с призовым фондом 4,5 миллиона долларов. И нафига,спрашивается,Касаткиной играть в Праге,где призовой фонд составляет всего лишь 250 тысяч? Её сюда пригласили как звезду,чтобы поднять престижность турнира. Даша получила подъёмные,сыграла один матч и адью,готовиться к Мадриду с Римом. Вот ежели она там опростоволосится,вот тогда и начинай трындеть. Вместе со своими голубками-друзьями.
20:32
Я с рулетом на балконе
Красава Даша, получила чек от организаторов и спокойно поехала готовиться к нормальным турнирам.
20:25
За Арсеналий с децтва!))
Александроусы, Коттттты, Анастасии Волочковы, и прочие разновидности многоникой субстанции, ау?))
20:21
За Арсеналий с децтва!))
А хде глорики с Индиан-Уэллса?)) Усё?)) Дашенька не нужна стала?))
20:19
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Похоже, у рекламной прокладочницы бооооольшие проблемы с ПэМээСом , самим МээСом и пост--МээСом ......
20:02
За Арсеналий с децтва!))
Паолини проиграла в квале и попала в основную сетку как LL.)) Пора писать статью "Почему Касаткина выиграет супертурнир-2".))
19:54