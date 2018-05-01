Третья ракетка турнира в Праге Касаткина проиграла в первом круге

Россиянка Дарья Касаткина не вышла во второй круг турнира в Праге. В матче первого круга она уступила Ясмин Паоли.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ясмин Паолини (Италия, LL) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 3, WC) - 7:6 (8:6), 6:3

Кристина Плишкова (Чехия) - Александра Соснович (Белоруссия, 9) - 7:6 (7:5), 6:3

Дениса Аллертова (Чехия) - Патти Шнидер (Швейцария, Q) - 6:4, 6:4

Елена Русе (Румыния, Q) - Бернарда Пера (США) - 2:6, 6:1, 7:5

Камила Джорджи (Италия) - Барбора Стрыцова (Чехия, 5) - 6:0, 2:6, 6:2