19:49 | Теннис — WTA

Третья ракетка турнира в Праге Касаткина проиграла в первом круге

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Россиянка Дарья Касаткина не вышла во второй круг турнира в Праге. В матче первого круга она уступила Ясмин Паоли.

Прага (Чехия) 

Турнир WTA J&T Banka Prague Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Ясмин Паолини (Италия, LL) - Дарья КАСАТКИНА (Россия, 3, WC) - 7:6 (8:6), 6:3

Кристина Плишкова (Чехия) - Александра Соснович (Белоруссия, 9) - 7:6 (7:5), 6:3

Дениса Аллертова (Чехия) - Патти Шнидер (Швейцария, Q) - 6:4, 6:4

Елена Русе (Румыния, Q) - Бернарда Пера (США) - 2:6, 6:1, 7:5

Камила Джорджи (Италия) - Барбора Стрыцова (Чехия, 5) - 6:0, 2:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/prague/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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shpasic

турнир для лузеров с призовым фондом в 200 тысяч?)) конечно, он почти такой же престижный как БШ))

20:43

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Ну да, ну да.... На колу мочало---начинай сначала!!!! Местные инетовские ура--поцтреоты уже рассказывали, как прокладочница ""забрала чек и поехала в Штутгарт на ДЕНЕЖНЫЙ турнир"".... Как ЕЁ ТАМ изнахратили, теперь знает весь мир!!!!

20:40

Я из Волгограда

Вот поэтому его получила молодая звезда тенниса Дарья Касаткина а не псевдотеннисный иксперд ЧМОка-ноунейм.

20:39

За Арсеналий с децтва!))

Чек от оргов получают звёзды тенниса, но никак не ноунеймы.))

20:36

Я из Волгограда

ЧМОка, да там не только Паолини попала в основную сетку как лаки лузер. А о чём это говорит? О том,что теннисистки массово снимаются с этого турнира. Через неделю стартует крупный турнир в Мадриде с призовым фондом 4,5 миллиона долларов. И нафига,спрашивается,Касаткиной играть в Праге,где призовой фонд составляет всего лишь 250 тысяч? Её сюда пригласили как звезду,чтобы поднять престижность турнира. Даша получила подъёмные,сыграла один матч и адью,готовиться к Мадриду с Римом. Вот ежели она там опростоволосится,вот тогда и начинай трындеть. Вместе со своими голубками-друзьями.

20:32

Я с рулетом на балконе

Красава Даша, получила чек от организаторов и спокойно поехала готовиться к нормальным турнирам.

20:25

За Арсеналий с децтва!))

Александроусы, Коттттты, Анастасии Волочковы, и прочие разновидности многоникой субстанции, ау?))

20:21

За Арсеналий с децтва!))

А хде глорики с Индиан-Уэллса?)) Усё?)) Дашенька не нужна стала?))

20:19

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Похоже, у рекламной прокладочницы бооооольшие проблемы с ПэМээСом , самим МээСом и пост--МээСом ......

20:02

За Арсеналий с децтва!))

Паолини проиграла в квале и попала в основную сетку как LL.)) Пора писать статью "Почему Касаткина выиграет супертурнир-2".))

19:54

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