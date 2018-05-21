Тренер Шараповой: "Цель Марии – снова выиграть турнир "Большого шлема"

Тренер бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой швед Томас Хогстедт сказал, что ему нравится работать с российской теннисисткой. Также специалист заявил, что цель 31-летней спортсменки – выиграть турнир "Большого шлема".

– Она – фантастический человек, с ней очень здорово работать, – цитирует Tennis World USA Хогстедта. – Мы ладим. Когда мы работали вместе в прошлом, она была первой и второй ракеткой мира. Рад тому, что мы снова работаем вместе. Цель – снова выиграть турнир "Большого шлема".

Большая цель – хорошо показать себя на "Больших шлемах". Не только Roland Garros, но и "Уимблдоне" и US Open. Она показала, что вернулась на свой прежний уровень. Она в предвкушении – это придает уверенности команде.

Напомним, за две последние недели Шарапова выступала на турнирах в Мадриде и Риме. В Испании она дошла до четвертьфинала, а в Италии – до полуфинала.