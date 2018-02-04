Тимеа Бачински: "Не могу поверить, что мы выиграли титул"

Швейцарка Тимеа Бачински, которая в паре с Верой Звонаревой выиграла парный турнир в Санкт-Петербурге, подчеркнула, что этот титул придаст ей дополнительной энергии до конца сезона.

– Этот титул суперважен для меня, – сказала Бачински. – Это огромная радость. До сих пор могу не могу поверить. Всего полгода назад хирург сказал мне, что я могу больше никогда не играть в теннис. Я перенесла операцию, а теперь у меня есть этот титул. Безусловно, он добавит мне энергии и в одиночном разряде, и в парном. Я остаюсь одиночным игроком, но иметь титул на первом турнире – это просто здорово. Спасибо еще раз моей партнерше за это. (Мария НИКУЛАШКИНА)