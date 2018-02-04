Тимеа Бабош: "На протяжении пяти с половиной недель я показываю блестящий теннис"

Венгерка Тимеа Бабош отметила, что прежде всего довольна работой своей подачи в финале турнира WTA в Тайбэе. Бабош взяла верх над украинкой Катериной Козловой – 7:5, 6:1. Для венгерской теннисистки это третий титул WTA в карьере.

– В первом сете мне было непросто. Я играла довольно медленно, – цитирует официальный сайт WTA Бабош. – Это финал, и тебе надо как-то справляться с нервами. Кроме того, соперница играла хорошо и агрессивно. Тем не менее, я не отпускала ее далеко и смогла взять все ключевые очки. Во втором сете я немного расслабилась и стала действовать более свободно. Отмечу, что я очень довольна своей игрой на подаче.

Я показываю отличные результаты на протяжении пяти с половиной недель. Я выиграла турнир "Большого шлема" в паре, победила игрока топ-10 Коко Вандевеге, а теперь и выиграла в Тайбэе. Очень рада, что удалось завоевать еще один трофей.

Бабош выиграла турнир в Тайбэе