15:00 | ТЕННИС — WTA

Тест "СЭ". Знаешь ли ты карьеру Шараповой?

Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
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Сегодня в 19.30 по московскому времени в Штутгарте Мария Шарапова проведет свой первый матч после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония. Самое время вспомнить интересные факты из биографии суперзвезды.
 
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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Пёс

чё за? вроде опрос про карьеру Шараповой, а первой вопрос про бойфренда. или вы про какую-то другую карьеру, не теннисную?

17:07

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

На кой шут мне знать, сколько ДцБ выдаёт ""Шара"", лежа под любовником 12-летней давности, если на КАЖДОМ ТРЕТЬЕМ турнире у неё, как у кузнечика из сказки про Айболита, ""...плечико вывихнуто..."" ???????????????????????????

16:44

gennady60

не знаю ничего про шарапкину и знать не хочу

16:04

Алый Дракон

5/15, хе-хе )) Видимо, потому что я не читаю по утрам желтую прессу, и не веду статистику )

16:02