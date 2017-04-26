Тест "СЭ". Знаешь ли ты карьеру Шараповой?

Пёс
чё за? вроде опрос про карьеру Шараповой, а первой вопрос про бойфренда. или вы про какую-то другую карьеру, не теннисную?
17:07
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
На кой шут мне знать, сколько ДцБ выдаёт ""Шара"", лежа под любовником 12-летней давности, если на КАЖДОМ ТРЕТЬЕМ турнире у неё, как у кузнечика из сказки про Айболита, ""...плечико вывихнуто..."" ???????????????????????????
16:44
gennady60
не знаю ничего про шарапкину и знать не хочу
16:04
Алый Дракон
5/15, хе-хе )) Видимо, потому что я не читаю по утрам желтую прессу, и не веду статистику )
16:02
Пёс
чё за? вроде опрос про карьеру Шараповой, а первой вопрос про бойфренда. или вы про какую-то другую карьеру, не теннисную?
17:07
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
На кой шут мне знать, сколько ДцБ выдаёт ""Шара"", лежа под любовником 12-летней давности, если на КАЖДОМ ТРЕТЬЕМ турнире у неё, как у кузнечика из сказки про Айболита, ""...плечико вывихнуто..."" ???????????????????????????
16:44
gennady60
не знаю ничего про шарапкину и знать не хочу
16:04
Алый Дракон
5/15, хе-хе )) Видимо, потому что я не читаю по утрам желтую прессу, и не веду статистику )
16:02