Тесть Маррэя подготовит Макарову к US Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова после выхода в финал турнира в Вашингтоне отметила, что к US Open ее подготовит новый тренер. Наставником 29-летней россиянки станет Найджел Сирс.

60-летний специалист подготовит Макарову не только к турниру "Большого шлема", но и к открытому чемпионату Коннектикута в Нью-Хейвене. Британский тренер известен по многолетнему сотрудничеству с сербской теннисисткой Аной Иванович. Кроме того, англичанин - тесть Энди Маррэя.

Турнир в Нью-Хейвене стартует 19 августа, игры US Open начнутся в Нью-Йорке 28 августа.