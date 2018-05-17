Теннисистки Веснина и Макарова не сыграют вместе на Открытом чемпионате Франции

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова не сыграют в паре на "Ролан Гаррос". Веснина будет выступать вместе с Еленой Остапенко из Латвии.

- Я была немного удивлена, когда она попросила меня сыграть с ней в паре, - цитирует латвийскую теннисистку твиттер WTA Insider. - но это был положительный сюрприз для меня. Если она просит меня сыграть в паре, значит, она считает, что я могу хорошо это сделать.

Российские теннисистки делят второе место в рейтинге WTA среди парных игроков (по 8635 очков).