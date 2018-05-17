Теннисистки Веснина и Макарова не сыграют вместе на Открытом чемпионате Франции

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова не сыграют в паре на "Ролан Гаррос". Веснина будет выступать вместе с Еленой Остапенко из Латвии.
- Я была немного удивлена, когда она попросила меня сыграть с ней в паре, - цитирует латвийскую теннисистку твиттер WTA Insider. - но это был положительный сюрприз для меня. Если она просит меня сыграть в паре, значит, она считает, что я могу хорошо это сделать.
Российские теннисистки делят второе место в рейтинге WTA среди парных игроков (по 8635 очков).
Jelena Ostapenko confirms she’ll play doubles @rolandgarros with Elena Vesnina. “I was a little bit surprised when she asked me, but I was surprised in a good way because if she asked me then she thinks I can play good doubles."– WTA Insider (@WTA_insider) 17 мая 2018 г.
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