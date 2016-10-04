Тарпищев уверен, что Шараповой сократили дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок дисквалификации Марии Шараповой за употребление мельдония. Об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев. Правда, по его словам, спортсменка выйдет на корт 26 апреля следующего года. Напомним, дисквалификация Шараповой отсчитывалась от 26 января 2016 года.

– Шарапова сможет играть с 26 апреля, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Хорошо, что сократили дисквалификацию, пошли нам навстречу, потому что Шарапова чистая спортсменка. Вернется ли она на прежний уровень, зависит от нее. Но мы хотим, чтобы она играла за сборную и выиграла нам следующую Олимпиаду.