Тарпищев считает, что Уильямс рано обвинять в применении допинга

Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил мнение, что сестры Винус и Серена Уильямс не виноваты в скандале с публикацией данных ВАДА. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждалось, что агентство разрешало принимать запрещенные препараты теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн по медицинским показателям.

- Игроки здесь ни при чем, та же Серена. Подождем юридического обоснования. ВАДА давно требует реорганизации, - цитирует ТАСС Тарпищева.