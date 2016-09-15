11:08 | ТЕННИС — WTA

Тарпищев считает, что Уильямс рано обвинять в применении допинга

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил мнение, что сестры Винус и Серена Уильямс не виноваты в скандале с публикацией данных ВАДА. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждалось, что агентство разрешало принимать запрещенные препараты теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн по медицинским показателям. 

- Игроки здесь ни при чем, та же Серена. Подождем юридического обоснования. ВАДА давно требует реорганизации, - цитирует ТАСС Тарпищева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3622591

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