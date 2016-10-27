Тарпищев считает, что Кузнецова способна выйти в финал итогового турнира года

Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Светлана Кузнецова способна выйти в финал итогового турнира года. Россиянка досрочно обеспечила себе первое место в группе и в полуфинале встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии.

- Кузнецова проводит хороший сезон. И на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро должна была выходить в полуфинал в одиночном разряде, брать медаль, ей просто не повезло, - цитирует ТАСС Тарпищева. - По качеству игры Кузнецова сильнее Цибулковой и должна ее обыгрывать, но есть вопрос акклиматизации и адаптации. От этого многое зависит, если с этим у Кузнецовой все хорошо, то она должна выходить в финал.