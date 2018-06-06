Тарпищев не считает сенсацией лидерство Макаровой и Весниной в парном рейтинге WTA

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев не удивлен лидерству Екатерины Макаровой и Елены Весниной в рейтинге WTA в парном разряде. Веснина и Макарова с понедельника займут первое место в рейтинге.

- Это не сенсация, потому что они, как национальная пара, первые после Олимпиады, - цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. - И если "отскакивали" от первого места только от интернациональных дуэтов. А как национальная пара, они на протяжении двух лет уже первые. Можно в очередной раз их поздравить. Надо дотянуть им до Олимпийских игр в Токио. Приятно, что они первые, это объективно.