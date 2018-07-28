Тамара Зиднашек: "Я не могу быть разочарована своим результатом в Москве"

Словенка Тамара Зиданшек, отказавшаяся от продолжения борьбы при счете 2:5 в третьем сете полуфинального матча Moscow River Cup с россиянкой Анастасией Потаповой, объяснила, что ей было тяжело справляться с 30-градусной жарой и плохим самочувствием.

– Сегодня условия заметно отличались от предыдущих дней, – отметила Зиданшек. – Было очень жарко, и длительные розыгрыши давались тяжело. Мы боролись больше двух часов, и это физически было очень тяжело.

Минут через 15-20 после окончания матча я почувствовала жару, мне стало некомфортно. В середине первого сета добавилась еще и боль в животе. Я старалась сокращать розыгрыши. Но соперница играла очень хорошо, ей удавались отличные удары. Я же не могла играть длинные розыгрыши.

В целом, конечно, я не могу быть разочарована своим результатом здесь. Это была отличная неделя, и я обязательно запомню Москву! Теперь я сыграю в Нью-Хейвене и на US Open, а потом поеду в Азию. Надеюсь, мне удастся добиться там своих целей. (Мария НИКУЛАШКИНА) ​