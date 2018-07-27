Тамара Зиданшек: "Совсем мало знаю о Потаповой"

Полуфиналистка Moscow River Cup Тамара Зиданшек объяснила свой прорыв в Москве и призналась, что совсем мало знает о своей следующей сопернице - 17-летней россиянке Анастасии Потаповой.

- Вы впервые вышли в полуфинал турнира WTA. Почему именно в Москве случился прорыв?

- Наверное, я понравилась Москве (улыбается). На самом деле, это результат многих упорных тренировок. Рада, что она дала плоды.

- Вчера вы выбили из борьбы одну из фавориток турнира и российской публики. Как удалось после этого настроиться на менее статусную соперницу?

- Я очень уважаю Дарью. Мне кажется, что мы играем в похожем стиле. Я знала, что будет тяжело. И была очень счастлива, когда смогла победить. Эмоций, конечно, было много. Нужно было расслабиться и восстановиться.

- Вы с февраля почти без перерыва играли на грунте. Совсем не нравятся другие покрытия?

- Я выросла на грунте, и он действительно является моим любимым покрытием. Но через неделю все же придется перейти на хард. Надеюсь, буду выступать так же успешно, как и на земле.

- Ваша следующая соперница - россиянка Анастасия Потапова.

- Я совсем мало что о ней знаю. Посмотрела, может быть, всего пару розыгрышей ее матча сегодня. Знаю только, что это будет совершенно другой матч по сравнению с сегодняшней. (Мария НИКУЛАШКИНА)