Тамара Зиданшек: "О Зидане никогда не спрашивали"

Словенка Тамара Зиданшек, которая после победы над Лаурой Зигмунд (6:3, 6:4) вышла в полуфинал Moscow River Cup рассказала, что никогда не отвечала на вопросы об экс-игроке и тренере мадридского "Реала" Зинедине Зидане, с которым имеет созвучные фамилии.

- Каковы ваши цели до конца года?

- Моей целью было попасть в основную сетку US Open. Она достигнута. Теперь можно расширять горизонты.

- Как часто вы слышите комментарии о своей фамилии и ее созвучности с фамилией футболиста и тренера Зинедина Зидана?

- Если честно, в первый раз. Я даже растерялась и не знаю, что сказать. Действительно "Зиданшек" и "Зидан" звучит похоже. (Мария НИКУЛАШКИНА)