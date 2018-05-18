Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме, в двух партиях обыграв представительницу немку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

За выход в финал Свитолина поборется с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) – Каролин Возняцки (Дания).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 4) - Ангелик Кербер (Германия, 11) - 6:4, 6:4