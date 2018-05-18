14:37 | Теннис — WTA

Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме

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Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме, в двух партиях обыграв представительницу немку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

За выход в финал Свитолина поборется с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) – Каролин Возняцки (Дания).

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 050 970 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Элина Свитолина (Украина, 4) - Ангелик Кербер (Германия, 11) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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За Арсеналий с децтва!))

Очень вероятно, что будет повторение прошлогоднего финала.) С точностью до результата!))

14:55

За Арсеналий с децтва!))

Элинка умничка!) Дай Бог ей достичь вершин в теннисе, которых достигла Энджи, все данные есть для этого!)

14:50

shpasic

и вот ещё что интересно, если по итогам 2015 года Элина была на 19 месте рейтинга, то как в 21 год она могла стать третьей ракеткой мира?

14:47

rusfed 2.0

Да, исчезли немки и американки из тенниса. Элина - молодец

14:47

shpasic

даже не представляю, за счёт чего теннисистки уровня немецкой пустышки способны обыграть Элину))

14:43

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