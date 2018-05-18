Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме, в двух партиях обыграв представительницу немку Ангелик Кербер со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
За выход в финал Свитолина поборется с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) – Каролин Возняцки (Дания).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 4) - Ангелик Кербер (Германия, 11) - 6:4, 6:4
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За Арсеналий с децтва!))
Очень вероятно, что будет повторение прошлогоднего финала.) С точностью до результата!))
14:55
За Арсеналий с децтва!))
Элинка умничка!) Дай Бог ей достичь вершин в теннисе, которых достигла Энджи, все данные есть для этого!)
14:50
shpasic
и вот ещё что интересно, если по итогам 2015 года Элина была на 19 месте рейтинга, то как в 21 год она могла стать третьей ракеткой мира?
14:47
rusfed 2.0
Да, исчезли немки и американки из тенниса. Элина - молодец
14:47
shpasic
даже не представляю, за счёт чего теннисистки уровня немецкой пустышки способны обыграть Элину))
14:43