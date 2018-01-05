Свитолина вышла в финал турнира в Брисбене

Украинка Элина Свитолина победила чешку Каролину Плишкову в полуфинале турнира в Брисбене. Встреча закончилась со счетом 7:5, 7:5.

В финале турнира Свитолина сыграет с белоруской Александрой Соснович, которая ранее была сильнее Анастасии Севастовой из Латвии.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Свитолина (Украина, 3) – Плишкова Кар. (Чехия, 2) – 7:5, 7:5