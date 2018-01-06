Свитолина выиграла турнир в Брисбене

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене. Сегодня она в двух сетах переиграла белоруску Александру Соснович.

Это третий чемпионский титул Свитлиной в карьере.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Свитолина (Украина, 3) - Соснович (Белоруссия, Q) - 6:2, 6:1