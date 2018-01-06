13:18 | Теннис — WTA

Свитолина выиграла турнир в Брисбене

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Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене. Сегодня она в двух сетах переиграла белоруску Александру Соснович.

Это третий чемпионский титул Свитлиной в карьере.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Свитолина (Украина, 3) - Соснович (Белоруссия, Q) - 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/brisbane/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Котттт

Элька Свистолина - гроза разминочных турниров!

15:05

Бней Иегуда

Да, Элинка имеет все основания, чтобы стать первой.) Отрадно, что сейчас в туре такая конкуренция по-настоящему талантливых теннисисток, поочёрдно сменяющих друг друга на теннисном Олимпе.)

15:03

Slim Taller

Будущая первая ракетка мира.Саснович тоже молодец,из квалификации в финал.Такими темпами в 50-ку попадёт уже в этом сезоне.

14:57

Бней Иегуда

10-й титул в карьере, и 6-й год подряд с титулами!)

13:21