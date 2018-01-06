Свитолина выиграла турнир в Брисбене

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене. Сегодня она в двух сетах переиграла белоруску Александру Соснович.
Это третий чемпионский титул Свитлиной в карьере.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 894 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Свитолина (Украина, 3) - Соснович (Белоруссия, Q) - 6:2, 6:1
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Котттт
Элька Свистолина - гроза разминочных турниров!
15:05
Бней Иегуда
Да, Элинка имеет все основания, чтобы стать первой.) Отрадно, что сейчас в туре такая конкуренция по-настоящему талантливых теннисисток, поочёрдно сменяющих друг друга на теннисном Олимпе.)
15:03
Slim Taller
Будущая первая ракетка мира.Саснович тоже молодец,из квалификации в финал.Такими темпами в 50-ку попадёт уже в этом сезоне.
14:57
Бней Иегуда
10-й титул в карьере, и 6-й год подряд с титулами!)
13:21