Свитолина возглавила чемпионскую гонку WTA

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. На первое место вышла украинка Элина Свитолина, которая обыграла Каролин Возняцки в финале турнира в Торонто.
Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 10-й позиции. Также стоит отметить, что россиянка Екатерина Александрова поднялась на 8 строчек.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 14 августа
1 (5*). Свитолина (Украина) – 4470 очков
2 (1). Халеп (Румыния) – 4430
3 (2). Мугуруса (Испания) – 4168
4 (3). Плишкова (Чехия) – 4017
5 (7). Возняцки (Дания) – 3981
6 (4). В. Уильямс (США) – 3772
7 (6). Конта (Великобритания) – 3456
8 (7). Остапенко (Латвия) – 3363
9 (9). Младенович (Франция) – 2867
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2586...
13 (12). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1866...
14 (12). ВЕСНИНА (Россия) – 1725
32 (35). МАКАРОВА (Россия) – 1123...
35 (34). КАСАТКИНА (Россия) – 1083...
55 (55). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 794...
62 (70). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 700...
78 (76). РОДИНА (Россия) – 586...
114 (114). ШАРАПОВА (Россия) – 365
* – положение в предыдущем рейтинге