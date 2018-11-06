Свитолина удостоена звания заслуженного мастера спорта Украины

Победительница Итогового турнира WTA в Сингапуре украинка Элина Свитолина стала заслуженным мастером спорта Украины. Спортсменка в своем Инстаграме поделилась снимком, где она позирует с соответствующим удостоверением в руках.

Напомним, что в финале Итогового турнира WTA она обыграла американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2. 24-летняя украинка выиграла Итоговый турнир впервые в карьере.

До этого она выиграла три турнира в нынешнем году. Это ее 13-я победа на турнирах WTA. Также Свитолина – первая представительница Украины, которой удалось выиграть этот турнир.