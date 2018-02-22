15:02 22 февраля | Теннис — WTA

Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира в Дубае

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Украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале она победила японку Наоми Осаку со счетом 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) – Англик Кербер (Германия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 1) – Наоми Осака (Япония, WC) – 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Ник Украина

)))))

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