Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира в Дубае

Украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале она победила японку Наоми Осаку со счетом 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) – Англик Кербер (Германия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, 1) – Наоми Осака (Япония, WC) – 6:2, 6:4