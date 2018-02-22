Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира в Дубае

Украинка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дубае. В четвертьфинале она победила японку Наоми Осаку со счетом 6:2, 6:4.
Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) – Англик Кербер (Германия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 1) – Наоми Осака (Япония, WC) – 6:2, 6:4
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Ник Украина
)))))
15:45 22 февраля