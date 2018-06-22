Свитолина проиграла Бузарнеску в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Украинка Элина Свитолина, "посеянная" под вторым номером на турнире в Бирмингеме, уступила Михаэле Бузарнеску.

В полуфинале Бузарнеску встретится с Петрой Квитовой, которая обыграла Юлию Гергес.

В другой встрече 1/2 финала Барбора Стрыцова сыграет с Магдаленой Рыбариковой.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA The Classic Birmingham

Призовой фонд 871 028 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Барбора Стрыцова (Чехия) - Леся Цуренко (Украина) - 7:5, 3:0 отказ 2-го игрока

Петра Квитова (Чехия, 4) - Юлия Гергес (Германия, 5) - 6:1, 6:4

Михаэла Бузарнеску (Румыния) - Элина Свитолина (Украина, 2, WC) - 6:3, 6:2

Магдалена Рыбарикова (Словакия) - Далила Якупович (Словения, Q) - 6:2, 6:3