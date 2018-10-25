Свитолина победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. В матче Белой группы она обыграла представительницу Дании Каролин Возняцки со счетом 5:7, 7:5, 6:3.
Ранее из Белой группы Каролина Плишкова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Элина Свитолина (Украина, 6) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 5:7, 7:5, 6:3
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