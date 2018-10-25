17:14 | Теннис — WTA

Свитолина победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

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Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. В матче Белой группы она обыграла представительницу Дании Каролин Возняцки со счетом 5:7, 7:5, 6:3.

Ранее из Белой группы Каролина Плишкова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Белая группа 

Элина Свитолина (Украина, 6) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 5:7, 7:5, 6:3

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