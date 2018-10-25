Свитолина победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. В матче Белой группы она обыграла представительницу Дании Каролин Возняцки со счетом 5:7, 7:5, 6:3.

Ранее из Белой группы Каролина Плишкова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Элина Свитолина (Украина, 6) - Каролин Возняцки (Дания, 2) - 5:7, 7:5, 6:3