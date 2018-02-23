Свитолина победила Кербер и встретится с Касаткиной в финале в Дубае

Украинка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае. Со счетом 6:3, 6:3 она переиграла немку Анжелику Кербер. Свитолина выполнила четыре эйса, чисто выиграла 18 мячей и допустила 18 невынужденных ошибок. В решающем матче турнира украинка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 6) - 6:3, 6:3