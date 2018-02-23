Свитолина победила Кербер и встретится с Касаткиной в финале в Дубае

Украинка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае. Со счетом 6:3, 6:3 она переиграла немку Анжелику Кербер. Свитолина выполнила четыре эйса, чисто выиграла 18 мячей и допустила 18 невынужденных ошибок. В решающем матче турнира украинка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Элина Свитолина (Украина, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 6) - 6:3, 6:3
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