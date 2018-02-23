20:31 23 февраля | Теннис — WTA

Свитолина победила Кербер и встретится с Касаткиной в финале в Дубае

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Украинка Элина Свитолина вышла в финал турнира в Дубае. Со счетом 6:3, 6:3 она переиграла немку Анжелику Кербер. Свитолина выполнила четыре эйса, чисто выиграла 18 мячей и допустила 18 невынужденных ошибок. В решающем матче турнира украинка встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Элина Свитолина (Украина, 1) - Ангелик Кербер (Германия, 6) - 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Котттт

Хрюша завтра легко победить Косаткена

01:51

Rome22

читалось!.... пока Чмока занят олимпийскими делами, я вставлю за него его тупые комменты...

21:27 23 февраля

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