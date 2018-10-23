Свитолина одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Каролину Плишкову

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову (6:3, 2:6, 6:3) на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Матч продолжался один час и 56 минут.
В другом матче белой группы Каролин Возняцки обыграла Петру Квитову – 7:5, 3:6, 6:2. Несмотря на две победы, украинка пока не обеспечила себе выход из группы. Возняцки и Плишкова выиграли по одному матчу, Квитова потерпела два поражения.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Белая группа
Элина Свитолина (Украина, 6) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) - 6:3, 2:6, 6:3/
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