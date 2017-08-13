Свитолина обыграла Возняцки и стала победительницей турнира в Торонто

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир в Торонто. В финале соревнований она в двух сетах победила датчанку Каролин Возняцки – 6:4, 6:0.

Этот трофей стал для 22-летней Свитолиной восьмым на турнирах WTA в карьере.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Свитолина (Украина, 5) – Возняцки (Дания, 6) – 6:4, 6:0