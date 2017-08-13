Свитолина обыграла Возняцки и стала победительницей турнира в Торонто

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир в Торонто. В финале соревнований она в двух сетах победила датчанку Каролин Возняцки – 6:4, 6:0.
Этот трофей стал для 22-летней Свитолиной восьмым на турнирах WTA в карьере.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup
Призовой фонд 2 434 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Свитолина (Украина, 5) – Возняцки (Дания, 6) – 6:4, 6:0
Я из Волгограда
А матч против Касаткиной получился у Свитолиной самым упорным в Торонто.Элинка еле отскочила. ЧМОка,как ты понимаешь -вся эта важная информация предназначена тебе,мелкому врунишке.
22:50
Я из Волгограда
Да,ЧМОка, я забыл добавить -у Винчи вообще-то наша Даша Касаткина выиграла на этом турнире. Ты,ЧМОка,когда врёшь,старайся элементарных ошибок хотя бы не делать.
22:44
Бней Иегуда
Для Элинки мегароскошный турнир получился.) Прошла Винчи, Винус, Мугурусу, Халеп и Каро!)) Единственный проходный матч был, халявка перепала - с Касаткиной.))
22:34
shpasic
со второго сета, видимо, Каро ушла фотографироваться.
22:27
Бней Иегуда
Браво, Элинка!)) Украина, лучшая!)) 5-й финал в сезоне и 5-я победа!)) У Каро - 6-й финал и 6-е поражение!)) Бедный Томми, бгг.)) Ну а Элинка теперь 4-я в рейтинге, но ждём, естественно на самом верху!)) Это лишь вопрос времени.)
22:16