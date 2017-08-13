22:09 | ТЕННИС — WTA

Свитолина обыграла Возняцки и стала победительницей турнира в Торонто

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Украинка Элина Свитолина выиграла турнир в Торонто. В финале соревнований она в двух сетах победила датчанку Каролин Возняцки – 6:4, 6:0.

Этот трофей стал для 22-летней Свитолиной восьмым на турнирах WTA в карьере.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Свитолина (Украина, 5) – Возняцки (Дания, 6) – 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/rogers/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Я из Волгограда

А матч против Касаткиной получился у Свитолиной самым упорным в Торонто.Элинка еле отскочила. ЧМОка,как ты понимаешь -вся эта важная информация предназначена тебе,мелкому врунишке.

22:50

Я из Волгограда

Да,ЧМОка, я забыл добавить -у Винчи вообще-то наша Даша Касаткина выиграла на этом турнире. Ты,ЧМОка,когда врёшь,старайся элементарных ошибок хотя бы не делать.

22:44

Бней Иегуда

Для Элинки мегароскошный турнир получился.) Прошла Винчи, Винус, Мугурусу, Халеп и Каро!)) Единственный проходный матч был, халявка перепала - с Касаткиной.))

22:34

shpasic

со второго сета, видимо, Каро ушла фотографироваться.

22:27

Бней Иегуда

Браво, Элинка!)) Украина, лучшая!)) 5-й финал в сезоне и 5-я победа!)) У Каро - 6-й финал и 6-е поражение!)) Бедный Томми, бгг.)) Ну а Элинка теперь 4-я в рейтинге, но ждём, естественно на самом верху!)) Это лишь вопрос времени.)

22:16