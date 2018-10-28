17:08 | Теннис — WTA

Свитолина обыграла Стивенс в финале Итогового турнира WTA

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Победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре стала украинка Элина Свитолина. В финале она обыграла американку Слоан Стивенс - 3:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался два часа и 25 минут. 24-летняя украинка выиграла Итоговый турнир впервые в карьере. До этого она выиграла три турнира в нынешнем году. Это ее 13-я победа на турнирах WTA.

Свитолина – первая представительница Украины, которой удалось выиграть этот турнир.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Элина Свитолина (Украина, 6) - Слоан Стивенс (США, 5) - 3:6, 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2018/

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