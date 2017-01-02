Свитолина обыграла Пуиг, Бондаренко уступила Винчи в первом круге турнира в Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого круга турнира в Австралии одержала победу над пуэрториканкой Моникой Пуиг - 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Другая представительница Украины Катерина Бондаренко уступила итальянке Роберте Винчи (7:6(7:4), 6:7(4:7), 7:6(7:5)). Представительница США Азиа Мухаммед оказалась сильнее хорватки Донны Векич (7:6(7:5), 6:1).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Свитолина (Украина, 6) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:3, 6:3
Винчи (Италия, 8) - Бондаренко К. (Украина, LL) - 7:6(7:4), 6:7(4:7), 7:6(7:5)
Мухаммед (США, Q) - Векич (Хорватия, WC) - 7:6(7:5), 6:1