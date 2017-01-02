Свитолина обыграла Пуиг, Бондаренко уступила Винчи в первом круге турнира в Австралии

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче первого круга турнира в Австралии одержала победу над пуэрториканкой Моникой Пуиг - 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 16 минут. Другая представительница Украины Катерина Бондаренко уступила итальянке Роберте Винчи (7:6(7:4), 6:7(4:7), 7:6(7:5)). Представительница США Азиа Мухаммед оказалась сильнее хорватки Донны Векич (7:6(7:5), 6:1).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Свитолина (Украина, 6) - Пуиг (Пуэрто-Рико) - 6:3, 6:3

Винчи (Италия, 8) - Бондаренко К. (Украина, LL) - 7:6(7:4), 6:7(4:7), 7:6(7:5)

Мухаммед (США, Q) - Векич (Хорватия, WC) - 7:6(7:5), 6:1