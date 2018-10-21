Свитолина обыграла Квитову в первом матче Итогового турнира WTA

Украинка Элина Свитолина обыграла чешку Петру Квитову со счетом 6:3, 6:3 в матче Белой группы Итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре. Их соперницами по группе являются датчанка Каролин Возняцки и чешка Каролина Плишкова.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Белая группа

Элина Свитолина (Украина, 6) – Петра Квитова (Чехия, 4) – 6:3, 6:3