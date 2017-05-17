Свитолина обыграла Корне во втором круге турнира в Риме, Зигемунд уступила Халеп

В матче второго круга турнира в Риме украинка Элина Свитолина одержала победу над Ализе Корне - 6:4, 7:6(13:11). Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. В следующей стадии турнира восьмая "сеяная" встретится с немкой Моной Бартель, которая переиграла китаянку Ван Цян (6:3, 6:4).
В других встречах представительница Румынии Симона Халеп обыграла немку Лауру Зигемунд (6:4, 6:4). В следующей стадии турнира она встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова - Анастасия Севастова.
Голландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над американкой Кэтрин Беллис (6:4, 6:0). Встреча завершилась спустя 1 час 11 минут.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Свитолина (Украина, 8) - Корне (Франция) - 6:4, 7:6(13:11)
Халеп (Румыния, 6) - Зигемунд (Германия) - 6:4, 6:4
Бартель (Германия, Q) - Ван Цян (Китай, Q) - 6:3, 6:4
Бертенс (Голландия, 15) - Беллис (США, Q) - 6:4, 6:0
marksan
Мне не интересны вроде как теннеситки! Вот раньше было интересно смотреть женский теннис - всегда смотрел! А что теперь ? Появились сёстры, по уши накачанные допингом (по болезненым показателям), и женский теннис кончился! Да! Были лесбиянки типа Навратиловой, но они об это не пИсали на весь свет! Но был ЖЕНСКИЙ теннис! А теперь кто играет: "то ли змей зелёный, то ли крокодил"!
15:07