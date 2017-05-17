14:56 | ТЕННИС — WTA

Свитолина обыграла Корне во втором круге турнира в Риме, Зигемунд уступила Халеп

0
0
0
0
1

В матче второго круга турнира в Риме украинка Элина Свитолина одержала победу над Ализе Корне - 6:4, 7:6(13:11). Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты. В следующей стадии турнира восьмая "сеяная" встретится с немкой Моной Бартель, которая переиграла китаянку Ван Цян (6:3, 6:4).

В других встречах представительница Румынии Симона Халеп обыграла немку Лауру Зигемунд (6:4, 6:4). В следующей стадии турнира она встретится с победительницей пары Анастасия Павлюченкова - Анастасия Севастова.

Голландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу над американкой Кэтрин Беллис (6:4, 6:0). Встреча завершилась спустя 1 час 11 минут.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Свитолина (Украина, 8) - Корне (Франция) - 6:4, 7:6(13:11)

Халеп (Румыния, 6) - Зигемунд (Германия) - 6:4, 6:4

Бартель (Германия, Q) - Ван Цян (Китай, Q) - 6:3, 6:4

Бертенс (Голландия, 15) - Беллис (США, Q) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

Мне не интересны вроде как теннеситки! Вот раньше было интересно смотреть женский теннис - всегда смотрел! А что теперь ? Появились сёстры, по уши накачанные допингом (по болезненым показателям), и женский теннис кончился! Да! Были лесбиянки типа Навратиловой, но они об это не пИсали на весь свет! Но был ЖЕНСКИЙ теннис! А теперь кто играет: "то ли змей зелёный, то ли крокодил"!

15:07