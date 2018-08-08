Свитолина и Стивенс вышли в третий круг турнира в Монреале

Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA в Монреале. Во втором круге она была сильнее румынки Михаэлы Бузарнеску, которая в третьем сете при счете 4:3 в пользу соперницы отказалась от продолжения борьбы. Итоговый счет – 6:3, 6:7 (5:7), 4:3 – отказ.

Также в третий круг вышла американка Слоан Стивенс, обыгравшая представительницу Канады Франсуазу Абанда – 6:0, 6:2.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 5) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:3, 6:7 (5:7), 4:3 отказ 2-го игрока;

Слоан Стивенс (США, 3) – Франсуаза Абанда (Канада, WC) – 6:0, 6:2.