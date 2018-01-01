Свитолина и Цуренко встретятся во втором круге турнира в Брисбене

Элина Свитолина и Леся Цуренко вышли во второй круг турнира в Брисбене, победив Карлу Суарес Наварро и Эшли Барти соответственно. Во втором круге украинки встретятся друг с другом.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Suncorp

Призовой фонд 894 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цуренко (Украина) - Барти (Австралия, 8) - 6:3, 6:2

Контавейт (Эстония) - Уотсон (Великобритания, LL) - 6:0, 6:3

Конта (Великобритания, 5) - Кис (США) - 4:6, 6:4, 6:3

Беллис (США) - Бондаренко К. (Украина, Q) - 6:2, 7:5

Соснович (Белоруссия, Q) - Младенович (Франция, 6) - 1:6, 6:3, 7:5

Кирстя (Румыния) - Брэди (США, Q) - 7:6 (7:3), 6:1

Свитолина (Украина, 3) - Суарес Наварро (Испания) - 6:2, 6:4