Светлана Кузнецова: "Я хорошо сплю и не плачу из-за своих волос"

Теннисистка Светлана Кузнецова отметила, что в одном из интервью пошутила по поводу плохого сна из-за состриженных волос на итогов турнире WTA. В октябре россиянка переиграла Агнешку Радванську, а во время матча отрезала часть своей косы, которая мешала ей играть.

- Я не припомню интервью, но, если я сказала так, то это утроенная шутка, - приводит "Р-Спорт" слова Кузнецовой. - Я как рыбка Дори - забываю, что говорила. Но я смотрела продолжение Дори, она становится лучше. Надеюсь, я тоже буду запоминать свои высказывания. Я не жалею, я бы сделала точно так же. Результат важнее. Хожу с пучком, жду, когда отрастут. Да, я предпочла бы волосы подлиннее. Но я хорошо сплю, не плачу.