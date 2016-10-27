Светлана Кузнецова: "В начале матча с Плишковой начала жалеть себя"

Светлана Кузнецова после победы над Каролиной Плишковой (3:6, 6:2, 7:6) подчеркнула, что в начале встречи начала себя жалеть. Однако, по словам Кузнецовой, подобные мысли нужно сразу от себя отгонять. Напомним, россиянка досрочно гарантировала себе выход в плей-офф итогового турнира WTA в Сингапуре.

– Я начала вроде как жалеть себя в начале матча, – приводит официальный сайт WTA слова Кузнецовой. – Такое нельзя принимать, будучи теннисистом. Неважно, через что пришлось пройти, нельзя себя жалеть.

Я сказала себе гнать эти мысли и концентрироваться на том, что говорит мне тренер. Я сфокусировалась на розыгрышах и сделала брейк. Потом я увидела, что соперница начала в себе сомневаться. И тогда я почувствовала, что играю гораздо лучше, и мы с ней на равных.