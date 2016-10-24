Светлана Кузнецова: "В матче с Радванской мне иногда хотелось просто лечь на корт"

Светлана Кузнецова после победы в матче первого тура итогового турнира WTA над польской теннисисткой Агнешкой Радванской (7:5, 1:6, 7:5) подчеркнула, что игра далась ей очень тяжело. По словам россиянки, иногда ей хотелось просто лечь на корт и дождаться, чтобы ее оттуда кто-нибудь забрал.

– В определенный момент мне было настолько тяжело, что просто хотелось лечь на корт и дождаться, чтобы меня отсюда кто-нибудь забрал, – приводит wtatennis.com слова Кузнецовой. – Но я старалась гнать от себя эти мысли и пыталась сосредоточиться. Рада, что в итоге сумела собраться и довести дело до победы. Я приехала сюда, чтобы бороться. Для всего остального будет время по окончании турнира.