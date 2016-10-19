Светлана Кузнецова: "В матче с Бабош нужно будет расслабиться"

Светлана Кузнецова после победы над француженкой Ализе Корне (6:4, 7:5) во втором круге "Кубка Кремля" отметила, что испытывала давление из-за домашних трибун. По словам первой ракетки России, в завтрашнем поединке с венгерской теннисисткой Тимеа Бабош ей необходимо показать лучшую игру.

- Время начала матча отличное, - приводит "Р-Спорт" слова Кузнецовой. - В девять вечера срубило, рано проснулась. В это время гораздо легче играть. Психологические проблемы больше в накоплении матчей по ходу сезона. Первый матч дома, всегда есть давление, нервозность. Плюс я перфекционист, очень многого от себя требую. Когда много матчей, хочется "закопаться". А надо "раскопаться" и начать играть уже.

Насчет Бабош - с ней вроде никогда не встречалась. Надеюсь, что буду играть лучше. Завтра уже должно быть поспокойнее. А та не очень хорошая игра, которую показала сегодня, не даст мне расслабиться завтра.