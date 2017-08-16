Светлана Кузнецова: "В книге об истории российского женского тенниса Курникова должна быть на первом месте"

Первая ракетка России Светлана Кузнецова, общаясь с журналистами на турнире в Цинциннати, отдала должное Анне Курниковой за вклад в развитие и популяризацию женского тенниса в России.

"В первую очередь, это, конечно, Анна Курникова, – сказала Кузнецова в ответ на вопрос о том, кого следовало бы упомянуть в книге об истории российского женского тенниса. – Для меня она принесла огромную популярность российскому теннису, женскому теннису. Все, кто были после нее, были просто последователями. Для меня она была огромной движущей силой".

Напомним, что Анна Курникова была восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и первой в парном, но никогда не выигрывала личных титулов.

"Я все время защищаю ее, – добавила Кузнецова. – "О, она никогда не выигрывала турниров". Ну и что? Она была игроком Top-10. Дело ведь не только в том, чтобы выигрывать турниры. Она создала прекрасный имидж теннису, не только российскому, но и мировому. Она оказала огромное влияние на игру".

"Многие российские теннисистки громко заявили о себе во всем мире. В книге об истории, конечно, должны быть и Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Мария Шарапова и я", – сказала также Кузнецова.