Светлана Кузнецова: "Травма, которую получила на US Open, не дает играть в полную силу"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова после поражения от испанки Лары Арруабаррене в первом круге турнира в Пекине отметила, что травма, которую она получила на US Open, не дает играть в полную силу. Она также добавила, что теперь ей нужно как можно быстрее восстановиться.
"Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, команде и друзьям за поддержку в этот нелегкий период. Травма, которую я получила на US Open, не дает мне играть в полную силу. Но все же очень хотелось попробовать свои силы и подстроить игру, чтобы была возможность играть дальше и совершенствоваться. Ведь отказаться всегда успеем. Теперь настало время как можно быстрее восстановиться. Спасибо", - написала на своей странице в Инстаграме Кузнецова.
Thank you @chinaopen , @wta and all my fans for very warm welcome.. due to the injury I've got at US Open I couldn’t perform at my best but tried to complete my commitment .. For sure the simple and easiest way was to pull out and let it go but that’s not the way I’m, i still wanted to challenge myself .. now it's time to see how to recover faster. #thanku4support хотелось бы выразить благодарность болельщикам и команде, друзьям за поддержкув этот нелегкий период.. Травма, которую я получила на Юс Опен, не даёт мне играть в полную силу...😔 но все же, очень хотелось попробовать свои силы и подстроить игру , чтоб была возможность играть и совершенствоваться .. Ведь отказаться всегда успеем .. Теперь настало время как можно быстрее восстановиться 🤗🤗🤗 #спасибо