Светлана Кузнецова: "Травма, которую получила на US Open, не дает играть в полную силу"

Российская теннисистка Светлана Кузнецова после поражения от испанки Лары Арруабаррене в первом круге турнира в Пекине отметила, что травма, которую она получила на US Open, не дает играть в полную силу. Она также добавила, что теперь ей нужно как можно быстрее восстановиться.

"Хотелось бы выразить благодарность болельщикам, команде и друзьям за поддержку в этот нелегкий период. Травма, которую я получила на US Open, не дает мне играть в полную силу. Но все же очень хотелось попробовать свои силы и подстроить игру, чтобы была возможность играть дальше и совершенствоваться. Ведь отказаться всегда успеем. Теперь настало время как можно быстрее восстановиться. Спасибо", - написала на своей странице в Инстаграме Кузнецова.