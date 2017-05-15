Светлана Кузнецова: "Странно, что Скьявоне не дали wild card в Риме"

Россиянка Светлана Кузнецова призналась, что не понимает решения организаторов турнира в Риме не давать wild card итальянке Франческе Скьявоне. Ранее по этому поводу возмущение высказывала ее соотечественница Роберта Винчи.

– Я не могу критиковать то или иное решение, потому что не знаю, как оно принималось, – цитирует Tennis World Кузнецову. – Не знаю, почему Скьявоне не дали wild card. Для меня это странно. Франческа многое сделала для Федерации тенниса Италии, для этого спорта в своей стране. Думаю, фанаты расстроятся, не увидев ее.