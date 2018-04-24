Светлана Кузнецова: "Сейчас нет турниров, где можно легко выиграть"

Теннисистка Светлана Кузнецова после победы в матче первого круга турнира в Стамбуле над китаянкой Ван Цян (6:3, 6:3) заявила, что ей необходимо было сыграть больше матчей, чтобы прийти в форму. Россиянка отметила, что уровень тенниса вырос, и легких турниров сейчас не найти.

– Можно тренироваться сколько угодно, но нет лучше подготовки, чем сами матчи, – цитирует официальный сайт WTA Кузнецову. – Я много тренировалась, но все равно не была готова, когда вернулась в тур. Выступая в Индиан-Уэллсе, я чувствовала, что нахожусь не в форме. Физически я была готова неплохо, но мне нужно было больше матчей.

Уровень тенниса сейчас невероятно высок, так что уже нет турниров, на которых легко можно выиграть один-два матча. Каждая игра получается сложной, и в этот раз у меня возникли трудности. Но я знала, что мне нужно набрать ход, и шансы появятся.

Пока вместе с Кузнецовой во второй круг турнира вышла только американка Кристина Макхэйл​, обыграв немку Мону Бартель (7:6, 4:6, 6:3).