Светлана Кузнецова: "С такой игрой, как в последних двух матчах, я далеко не уеду"

Россиянка Светлана Кузнецова, в трех сетах переигравшая Тимеа Бабош в четвертьфинале "Кубка Кремля" (7:5, 6:7 (2:7), 6:2), с улыбкой покритиковала себя за неудачную игру и назвала Элину Свитолину, с которой сыграет в полуфинале, серьезной соперницей, передает из "Олимпийского" корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Мне кажется, мне пошло даже на пользу то, что случился третий сет. За исключением того, что присутствует небольшая физическая усталость. Но в третьей партии я отпустила ситуацию, расслабилась, стала лучше играть. Это подготовило мне базу к завтрашнему матчу, потому что с такой игрой, как в последних двух встречах, я далеко не уеду. Сейчас начинаются уже более серьезные матчи, я все надеюсь, что прибавлю, – сказала Кузнецова.

– Теперь вы сыграете с Элиной Свитолиной.

– Я тренировалась с ней много раз. У нас всегда с ней очень упорные тренировки. Будет долгий, вязкий матч, будут длинные розыгрыши. Будет очень непростой поединок. Она молодой игрок, на подъеме и всегда борется до конца.