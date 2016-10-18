Светлана Кузнецова: "Покрытие на кортах "Кубка Кремля" очень медленное"

Первая ракетка России Светлана Кузнецова заявила, что покрытие корта на "Кубке Кремля" является очень медленным и отличается от харда, на котором теннисисты играли на недавних турнирах в Китае. Турнир проходит в Москве с 15 по 23 октября.

– Тяжело, что долго находилась в Китае, а то, что провела в последнее время много матчей – только на пользу, – цитирует "Р-Спорт" Кузнецову. – Прилетела вчера, уже пару раз потренировалась, чувствую себя очень хорошо. Корт очень медленный, совсем по-другому, чем тот, на котором мы играли. Да и мячи немного другие.

Хочу извиниться за позднее заявление на турнир. Не хотела мешать нашему подрастающему поколению, просто возникла такая ситуация. Не думала, что смогу сыграть четыре турнира подряд, поэтому не было изначально в планах поездки в Москву.

Очень хорошо поспала сегодня, довольна, что выспалась. Мне гораздо труднее после переезда из Америки или Австралии. После Китая не так сильно страдаю от акклиматизации. Единственное, что не хотелось бы играть поздние матчи. Конечно, это не идеальный момент, что не тренировалась неделю здесь (в Москве), но на то я и профессиональный спортсмен.