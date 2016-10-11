Светлана Кузнецова: "Планирую сыграть на "Кубке Кремля"

Первая ракетка России Светлана Кузнецова, изначально не заявленная для участия в "Кубке Кремля", все же планирует принять в нем участие. Об этом теннисистка сообщила, отвечая на вопросы болельщиков в Твиттере. Турнир пройдет с 17 по 23 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Россиянка сохраняет шансы на попадание на итоговый турнир года в Сингапуре, который стартует 23 октября, но для этого ей нужно как можно дальше пройти на турнире в Тяньцзине на этой неделе и потом успешно выступить в Москве. Для попадания в основную сетку "Кубка Кремля" ей потребуется wild card. Добавим, что Светлана Кузнецова является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале она переиграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову.

Среди других участниц "Кубка Кремля" на путевки на итоговый чемпионат в Сингапуре претендуют также Доминика Цибулкова и Карла Суарес Наварро.