17:24 | ТЕННИС — WTA

Светлана Кузнецова: "Откуда силы? От сердца"

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Светлана Кузнецова после победы над Каролиной Плишковой на итоговом турнире WTA (3:6, 6:2, 7:6) рассказала, откуда берет силы. Кузнецова еще на прошлой неделе играла на "Кубке Кремля", где одержала победу.

– Я билась, потому что не хотела подвести свою команду и болельщиков. Силы я беру от сердца, – сказала Кузнецова после матча. – У меня не получалось показывать свою игру в последние несколько лет, однако в этом все изменилось. Я получаю удовольствие от тенниса, от поддержки трибун и от противостояния с лучшими игроками мира.

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