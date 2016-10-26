Светлана Кузнецова: "Откуда силы? От сердца"

Светлана Кузнецова после победы над Каролиной Плишковой на итоговом турнире WTA (3:6, 6:2, 7:6) рассказала, откуда берет силы. Кузнецова еще на прошлой неделе играла на "Кубке Кремля", где одержала победу.

– Я билась, потому что не хотела подвести свою команду и болельщиков. Силы я беру от сердца, – сказала Кузнецова после матча. – У меня не получалось показывать свою игру в последние несколько лет, однако в этом все изменилось. Я получаю удовольствие от тенниса, от поддержки трибун и от противостояния с лучшими игроками мира.